«Реал» представил новую домашнюю форму со спиральным узором и оранжевыми элементами

представил домашнюю форму на сезон-2021/22.

Футболка выполнена в белом цвете с синими и оранжевыми вставками на воротнике и рукавах.

Также на экипировку нанесен тонкий спиральный узор. Этот дизайн отсылает к видам мадридской площади Сибелес. Вокруг расположенного там фонтана традиционно отмечаются значимые победы «Реала».

Техническим спонсором «Реала» остается компания adidas.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Real Madrid C.F. (@realmadrid)

Формы топ-клубов на новый сезон: «ПСЖ» пересаживается на Jordan, оп-арт «Челси», Гауди на футболках «Барсы»