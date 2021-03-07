Сергей Чепчугов: «Поддерживаю Путина. Он мировой лидер, и замены ему не предвидится. В России надо делать улучшения»

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов рассказал о своих политических взглядах.
– После задержания Алексея Навального вы написали: «Проявил себя мужчиной, народным лидером! Желаю скорейшего освобождения». Поддерживаете его?
– Да не то, что поддерживаю – просто высказал мнение, не более того.
– Если говорить о каких-то взглядах – вы ближе к кому?
– А какие варианты?
– Есть государственные силы, есть оппозиционные.
– Поддерживаю я Владимира Владимировича Путина.
– То есть, выбирая между Путиным и Навальным, Путина выберете?
– Конечно, даже не задумываясь.
– Почему?
– Он действующий глава государства. Мировой лидер, и замены ему не предвидится.
– У большой части населения за 20 лет правления Путина накопилось достаточно претензий.
– Всегда так будет. Но внешне мы защищены, в безопасности.
– А внутри?
– Внутри страны, конечно, надо делать улучшения. Особенно в такое тяжелое время – надо помогать людям, – сказал Чепчугов.