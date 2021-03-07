Сергей Чепчугов: «Поддерживаю Путина. Он мировой лидер, и замены ему не предвидится. В России надо делать улучшения»

Бывший вратарь Сергей Чепчугов рассказал о своих политических взглядах.

– После задержания Алексея Навального вы написали: «Проявил себя мужчиной, народным лидером! Желаю скорейшего освобождения». Поддерживаете его?

– Да не то, что поддерживаю – просто высказал мнение, не более того.

– Если говорить о каких-то взглядах – вы ближе к кому?

– А какие варианты?

– Есть государственные силы, есть оппозиционные.

– Поддерживаю я Владимира Владимировича Путина.

– То есть, выбирая между Путиным и Навальным, Путина выберете?

– Конечно, даже не задумываясь.

– Почему?

– Он действующий глава государства. Мировой лидер, и замены ему не предвидится.

– У большой части населения за 20 лет правления Путина накопилось достаточно претензий.

– Всегда так будет. Но внешне мы защищены, в безопасности.

– А внутри?

– Внутри страны, конечно, надо делать улучшения. Особенно в такое тяжелое время – надо помогать людям, – сказал Чепчугов.