«Надеемся, соперник не забудет форму». Чепчугов снялся в ролике ЦСКА к матчу с «Зенитом»

Бывший голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов снялся в клубном ролике к игре 23-го тура РПЛ против «Зенита».
«Надеемся, наш соперник не забудет форму, так как мы точно будем в форме 💪🏼😄», – подписано видео в инстаграме армейского клуба.
«Впереди важная игра. Я не знаю, что там будет с формой у «Зенита». Но я подхожу к этому матчу в форме. В сумасшедшей форме. Будь в форме и ты», – сказал Чепчугов в видеоролике.
35-летний футболист признавался, что испытывает психологические проблемы.
Ранее «Зенит» забыл привезти форму на матч 21-го тура с «Рубином». Сообщалось, что ее доставка в Казань обошлась в 2-4 млн рублей.
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