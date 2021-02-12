«Надеемся, соперник не забудет форму». Чепчугов снялся в ролике ЦСКА к матчу с «Зенитом»

Бывший голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов снялся в клубном ролике к игре 23-го тура против .

«Надеемся, наш соперник не забудет форму, так как мы точно будем в форме 💪🏼😄», – подписано видео в инстаграме армейского клуба.

«Впереди важная игра. Я не знаю, что там будет с формой у «Зенита». Но я подхожу к этому матчу в форме. В сумасшедшей форме. Будь в форме и ты», – сказал Чепчугов в видеоролике.

35-летний футболист признавался, что испытывает психологические проблемы.

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