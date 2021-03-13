«Зенит» ответил на видео ЦСКА про сумасшедшую форму, указав счет матча на спине Чепчугова

Твиттер «Зенита» ответил на шутку ЦСКА перед очным матчем команд в 23-м туре (3:2).

«Зенит» прилетел на матч с «Рубином» (1:2) без игровой формы и вынужден был заказывать чартер для экипировки.

Московский клуб пошутил на эту тему в анонсирующем матч ролике.

Бывший вратарь армейцев сказал: «Я не знаю, что там будет с формой у . Но я подхожу к этому матчу в форме. В сумасшедшей форме». А в инстаграме появилась запись: «Надеемся, наш соперник не забудет форму, так как мы точно будем в форме 💪🏼😄».

«Зенит» опубликовал фотографию Чепчугова с итоговым счетом матча на спине голкипера и написал в твиттере: «В сумасшедшей форме!»

«Зенит» забыл форму дома – пришлось срочно везти чартером из Петербурга. С трудом, но успели