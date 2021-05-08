Контракт Тухеля с «Челси» автоматически продлен до 2024 года после победы в ЛЧ (Bild)

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Контракт Томаса Тухеля с «Челси» уже продлен.

Ранее сообщалось, что 47-летний немец подпишет с «синими» соглашение до 2023 года, в котором будет опция продления еще на сезон.

По информации Bild, это уже случилось, причем автоматически, поэтому Томас смог раньше времени уйти в отпуск и отправиться к семье.

Дело в том, что агент Тухеля, Олаф Мейнкинг, прописал в первоначальном контракте с «Челси» до 2022 года пункт об автоматическом продлении договора до 2024 года в случае победы в Лиге чемпионов.

После того, как «Челси» Тухеля обыграл в финале «Манчестер Сити» (1:0), этот пункт был активирован.

Теперь тренер занят поисками дома в Лондоне – семья переедет к нему из Парижа.

«Я напьюсь: закину два джин-тоника, потом третий и четвертый». Уж Тухель знает, как отметить победу в ЛЧ – он работал в баре!

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