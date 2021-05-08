Стерлинг и Уокер подверглись расистским оскорблениям в соцсетях после поражения «Сити» в финале ЛЧ

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Кайл Уокер Рахим Стерлинг соцсети дискриминация Футбол

Игроки «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг и Кайл Уокер получили расистские сообщения в соцсетях после поражения от «Челси» (0:1) в финале Лиги чемпионов.

Sky Sports пишет, что игрокам прислали эмодзи с обезьянами.

Стерлинг подвергался расистским оскорблениям в соцсетях уже несколько раз. В частности, такое происходило и после победы «Манчестер Сити» над «ПСЖ» (2:1, 2:0) в полуфинале Лиги чемпионов.

Уокер получал расистские оскорбления после победы «Ман Сити» над «Тоттенхэмом» (1:0) в Кубке английской лиги.

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