Стерлинг и Уокер подверглись расистским оскорблениям в соцсетях после поражения «Сити» в финале ЛЧ

Игроки «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг и Кайл Уокер получили расистские сообщения в соцсетях после поражения от «Челси» (0:1) в финале Лиги чемпионов.
Sky Sports пишет, что игрокам прислали эмодзи с обезьянами.
Стерлинг подвергался расистским оскорблениям в соцсетях уже несколько раз. В частности, такое происходило и после победы «Манчестер Сити» над «ПСЖ» (2:1, 2:0) в полуфинале Лиги чемпионов.
Уокер получал расистские оскорбления после победы «Ман Сити» над «Тоттенхэмом» (1:0) в Кубке английской лиги.