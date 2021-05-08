Твиттер «Зенита»: «Третья корзина в ЛЧ для нас. «Челси», спасибо за это»

Пресс-служба «Зенита» отреагировала на попадание в третью корзину перед жеребьевкой группового этапа Лиги чемпионов-2021/22.

Если бы Лигу чемпионов выиграл , то «Зенит» оказался бы в первой корзине.

«Третья корзина в ЛЧ для нас. Спасибо за это, «Челси», – сказано в сообщении сине-бело-голубых.

Pot 3️⃣ for us next #UCL Thanks for that Chelsea. pic.twitter.com/np33KqO1pV — FC Zenit in ✨ (@fczenit_en) May 29, 2021

Финал Лиги чемпионов-2021/22 состоится 28 мая в Санкт-Петербурге.

«Челси» выбил «Зенит» из первой корзины ЛЧ – придется стартовать аж из третьей