Стерлинг, Жезус и Лапорт недовольны своим положением в «Ман Сити» и могут уйти. Клуб хочет купить Кейна и Грилиша

Несколько футболистов «Манчестер Сити» недовольны своей ролью в команде.

По данным The Athletic, некоторые игроки «горожан» не удовлетворены количеством времени, которое они получают в этом сезоне. Эти футболисты готовы покинуть клуб в летнее трансферное окно.

В их число входят защитник Эмерик Лапорт, хавбек Рахим Стерлинг и нападающий Габриэл Жезус. Кроме того, сменить клуб этим летом может и полузащитник Рияд Марез, который регулярно выходил на поле в минувшем сезоне.

Руководство «Манчестер Сити» и главный тренер команды запланировали перестройку. Это намерение клуба не зависело от результата финала Лиги чемпионов, в котором проиграл «Челси» (0:1).

Главными трансферными целями «горожан» на это лето стали полузащитник Джек Грилиш из «Астон Виллы» и нападающий из .

В минувшем сезоне «Манчестер Сити» взял два трофея, победив в и выиграв Кубок английской лиги.

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