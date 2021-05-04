Okko эксклюзивно покажет Кубок Америки в России

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Сервис Okko эксклюзивно покажет в России Кубок Америки по футболу, который пройдет сразу в двух странах – Аргентине и Колумбии. Обладатели подписок Okko Спорт и Okko Футбол смогут посмотреть все 28 матчей главного футбольного турнира Южной Америки в прямом эфире без дополнительной платы.

В Кубке Америки по футболу участвуют сильнейшие сборные континента, в том числе национальные команды Аргентины и Бразилии, входящие в рейтинг 10 лучших сборных мира.

Трансляции Кубка Америки по футболу 2021 пройдут на Okko Спорт с 13 июня до 10 июля. В сервисе также будут доступны аналитические программы и обзоры от спортивной редакции под руководством Владимира Стогниенко. Гостями студии станут латиноамериканские журналисты, лично знакомые с участниками турнира. Зрителей ждут прямые включения, интервью с игроками и подробные разборы каждой игры.
  
Okko Спорт – сервис спортивных трансляций с доступом по подписке. Okko Спорт 
является официальным вещателем английской Премьер-лиги, МЛС, Кубка и чемпионата Аргентины и отборочных матчей КОНКАКАФ к ЧМ-2022

Okko Спорт эксклюзивно показывает MMA-турниры Bellator, Brave CF, PFL и теннисные турниры ATP 250. В сервисе также можно будет эксклюзивно посмотреть финал Кубка Дэвиса.
 
Сервис предлагает просмотр матчей с кадровой частотой 50FPS и возможностью выбрать аудиодорожку. Смотреть матчи можно одновременно на трех устройствах, переключаясь между играми в приложениях на всех популярных платформах.

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