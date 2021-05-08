Головин о том, почему назвал «Зенит» одним из любимых клубов: «Мне он нравился с ранних лет»

Хавбек «Монако» рассказал, что в детстве следил за «Спартаком» и «Зенитом».

– делал опросник. Тебя спросили про любимые клубы, ты назвал ЦСКА и «Зенит». Почему «Зенит»?

– Мне «Зенит» нравился с ранних лет, нравилось смотреть, как играют Кержаков с Аршавиным в связке. Когда был маленький, за ЦСКА особо не следил, мне больше нравилось наблюдать за «Спартаком» и «Зенитом». Это было лет до 15.

Когда ты переходишь в ЦСКА, понятно, что главный враг – «Спартак». Я уже не так за ним смотрел. «Зенит» не был настолько яростным врагом для ЦСКА, продолжал за ним следить, поэтому и назвал его в том опросе.

– Ты как будто уже почву готовишь.

– Почему?

– Ну, знаешь, когда игроки переходят в клуб и потом рассказывают, что они с детства за них.

– В детстве не болел за «Зенит», или . У меня не было любимой команды. Просто почему-то следил больше за «Спартаком» и , – сказал Головин.