«Зенит» попал в третью корзину перед жеребьевкой ЛЧ, «Челси» – в первой

«Зенит», ставший чемпионом России, попал в третью корзину перед жеребьевкой группового этапа Лиги чемпионов-2021/22.

Об этом стало известно после победы «Челси» над «Манчестер Сити» (1:0) в финале.

По регламенту в первую корзину попадают победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также чемпионы шести первых национальных лиг в таблице коэффициентов УЕФА. Сейчас это Англия, Испания, Италия, Германия, Франция и Португалия.

Если победителем Лиги Европы и Лиги чемпионов становятся чемпионы своих стран из числа шести в рейтинге, то в первую корзину Лиги чемпионов попадают чемпионы стран, занимающих седьмое и восьмое места.

Если бы Лигу чемпионов выиграл «Манчестер Сити», то «Зенит» оказался бы в первой корзине. С петербургским клубом в третьей корзине оказались «Лейпциг», «Порту», «Аякс» и «Аталанта». С ними «Зенит» точно не сыграет на групповом этапе.

Финал Лиги чемпионов-2021/22 состоится 28 мая в Санкт-Петербурге.

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