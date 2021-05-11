Возвращение в «МЮ» – приоритетный вариант для Роналду (Cadena SER)

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду изучает варианты продолжения карьеры.
Португалец планировал уйти из итальянского клуба, если бы «бьянконери» не попали в Лигу чемпионов, о чем он рассказал своей семье.
После попадания в главный еврокубковый турнир Роналду рассматривает вариант с продолжением карьеры в «Ювентусе», но вернувшийся в туринскую команду тренер Массимилиано Аллегри не рассчитывает на 36-летнего игрока.
Самым привлекательным вариантом для Криштиану является возвращение в «Манчестер Юнайтед», утверждает Cadena SER. Эта опция – приоритет для футболиста.
На данный момент у Роналду нет предложений о трансфере.