Роналду может перейти в «МЮ» или «ПСЖ». В сделку могут включить Погба или Икарди

Нападающий Криштиану Роналду может покинуть «Ювентус» в летнее трансферное окно.
Контракт с 36-летним форвардом может подписать «ПСЖ». В Роналду видят замену нападающему Килиану Мбаппе, срок действующего контракта которого с клубом истекает летом 2022 года. Француз не подписал новое соглашение с парижанами.
В сделку по переходу Роналду в «ПСЖ» может быть включен форвард Мауро Икарди, однако на данный момент клубы не ведут официальных переговоров по этому поводу.
Не исключен и вариант с возвращением португальца в «Манчестер Юнайтед». «Ювентус» готов обменять Роналду на полузащитника «МЮ» Поля Погба, но для перехода в английский клуб форварду придется пойти на понижение зарплаты.
Кроме того, «Манчестер Юнайтед» может попросить «Ювентус» доплатить, если в Италию отправится Погба.
Роналду не чувствует себя счастливым в Турине. Возвращение в «Ювентус» Массимилиано Аллегри может оказать серьезное влияние на будущее футболиста в клубе, пишет Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
В минувшем сезоне Роналду забил 29 голов в 33 матчах Серии А. Его полную статистику можно найти здесь.
Аллегри вернет скудетто и уберет Роналду, но его назначение – перестраховка. «Юве» может зря потерять время