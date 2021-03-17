Роналду может перейти в «МЮ» или «ПСЖ». В сделку могут включить Погба или Икарди

Нападающий Криштиану Роналду может покинуть в летнее трансферное окно.

Контракт с 36-летним форвардом может подписать «ПСЖ». В Роналду видят замену нападающему , срок действующего контракта которого с клубом истекает летом 2022 года. Француз не подписал новое соглашение с парижанами.

В сделку по переходу Роналду в может быть включен форвард Мауро Икарди, однако на данный момент клубы не ведут официальных переговоров по этому поводу.

Не исключен и вариант с возвращением португальца в «Манчестер Юнайтед». «Ювентус» готов обменять Роналду на полузащитника «МЮ» , но для перехода в английский клуб форварду придется пойти на понижение зарплаты.

Кроме того, может попросить «Ювентус» доплатить, если в Италию отправится Погба.

Роналду не чувствует себя счастливым в Турине. Возвращение в «Ювентус» Массимилиано Аллегри может оказать серьезное влияние на будущее футболиста в клубе, пишет Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

В минувшем сезоне Роналду забил 29 голов в 33 матчах Серии А. Его полную статистику можно найти здесь.

Аллегри вернет скудетто и уберет Роналду, но его назначение – перестраховка. «Юве» может зря потерять время