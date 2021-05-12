Федотов о критике: «Люди живут слухами и домыслами. Я тренер команды. Если соперник скажет, что был 200-процентный пенальти, я скажу обратное»

Главный тренер «Сочи» в интервью Sports.ru поделился мнением о том, как поменялось отношение публики к нему после матчей с «Ростовом» (10:1) и (2:2).

В сезоне-2019/20 из-за вспышки коронавируса сыграл с «Сочи» молодежным составом, соперник отказался переносить матч. В прошлом сезоне в игре «Сочи» со «Спартаком» арбитр принял несколько спорных решений.

– Вы чувствуете, как меняется ваш имидж? В вами восхищались, сейчас – гораздо больше критики, причем не из-за самой работы.

– Я не знаю людей, которые меня критикуют, они – меня. Они живут слухами и домыслами.

Если мы возвращаемся к игре против «Ростова», там мы проиграли медиавойну, это нужно признать. Моя ошибка – я действительно переживал, заводился на то, что говорили про меня и «Сочи» исходя из домыслов.

– Тогда пример – не из домыслов, а из ваших слов. После скандального матча со «Спартаком» вы сказали, что пенальти был, раз Казарцев и Еськов его увидели. Когда вы работали в «Оренбурге», говорили: «Не знаю, перед кем мы там провинились, что происходит вообще, но дома, на мой взгляд, просто неадекватное судейство», «Вопросы к судейству есть у большей части населения нашей прекрасной страны. На первый план опять вышли ребята со свистком». Тут нет противоречия?

– Думаю, ситуация с Жиго и Немченко – 50 на 50, на усмотрение судей. Первый гол в наши ворота Соболев забивал, положив руки на Мевлю – мне кажется, это тоже 50 на 50, но после матча об этой ситуации никто не говорил.

Примеры, которые ты привел, хорошие, во всех случаях – эмоции. Я тренер команды. Если тренер соперника скажет, что был 200-процентный пенальти, я скажу обратное. Так устроена человеческая сущность по отношению к своим.

Согласен, что тут есть как будто бы непоследовательность, но это эмоциональная защита своей команды. Думаю, это можно проследить у любого тренера.

– Этой весной Карпин признал сразу после матча, что гол «Ростова» «Ротору» был засчитан неверно.

– Валерий – молодец. Наверное, в этом плане мне нужно становиться хитрее, – сказал Федотов.

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