«Реал» не продаст Винисиуса, Вальверде, Эдегора и Родриго летом. Их считают ключевыми игроками для будущего клуба

планирует продать нескольких игроков, чтобы получить средства на летние трансферы.

Часть футболистов с большими зарплатами, такие как , и , смогут свободно покинуть клуб. Также на продажу будут выставлены Альваро Одриосола, Лука Йович и Мариано Диас.

В то же время некоторых футболистов «Реал» не продаст ни при каких условиях – это Винисиус Жуниор, Федерико Вальверде, Мартин Эдегор и Родриго Гоэс, сообщает Marca. «Реал» считает этих игроков ключевыми фигурами для будущего клуба.

Также неприкасаемыми считаются несколько лидеров мадридцев – Тибо Куртуа, Каземиро, Тони Кроос и .