Энрике о заявке сборной Испании: «Рамоса и Карвахаля нет из-за травм. Начо играл на высоком уровне, но я хотел вызвать 24 игрока»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал заявку команды на Евро-2020.

В состав из 24 человек не попал ни один игрок , включая защитника .

О числе игроков в заявке

«Мы могли вызвать 26 игроков, но решили взять 24, добавив только одного нападающего. Мы не хотим брать больше 24 игроков, чтобы у каждого было ощущение, что он может помочь команде».

О Рамосе

«Хотел бы сказать о Серхио Рамосе. Очевидно, он вне заявки потому, что с января не мог играть в нужных кондициях. Это непростое решение, вчера я сообщил ему об этом. Это было непросто.

Ощущение неприятное, потому что Рамос всегда был на высочайшем уровне, но я четко вижу, что это решение – на благо команды».

О Начо

«Конечно, он играл на высоком уровне, несомненно. Но я хотел вызвать 24 игрока, это мое решение. Есть еще 3-4 футболиста, которые заслуживают вызова в сборную».

Об отсутствии игроков «Реала» в заявке

«Если бы Карвахаль и Рамос были в состоянии играть, они были бы в списке. Я понимаю, каждый клуб хочет, чтобы его игроки были представлены в сборной, но клубы также просят не вызывать футболистов из-за расписания. Их нет из-за травм», – сказал тренер.