Давид Трезеге: «Роналду прекрасно показал себя в «Юве». Думаю, он попытается реализовать идею фикс о победе в ЛЧ»

Бывший нападающий поделился мнением о выступлениях форварда Криштиану Роналду за «бьянконери».

– Когда Криштиану Роналду только переходил в «Ювентус», вы говорили, что это мечта. А что вы скажете по итогу нескольких лет его выступлений за команду?

– Криштиану, с одной стороны, попал в большой клуб, в новый чемпионат и добавил медийности «Ювентусу». С другой стороны, он прекрасно показал себя как футболист: сто голов за три года. Как профессионал, он еще играет на очень высоком уровне. Кроме того, он все еще играет за сборную своей страны.

Криштиану до сих пор сконцентрирован на футболе – мы это видим. И мы знаем, что «Ювентус» очень хочет выиграть Лигу чемпионов – трофей, который не дается Криштиану сейчас в составе «Юве».

Три года он уже там, и остался год контакта, поэтому я думаю, что он будет показывать свой максимум, попытается эту идею фикс – завоевать Лигу чемпионов с «Ювентусом» – все-таки реализовать, – сказал француз.