Роналду выложил фото с пальцем у губ после выхода «Юве» в ЛЧ

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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал пост в инстаграме после победы над «Болоньей» (4:1).

Португалец выложил фото, где он прикладывает палец к губам. Также Роналду показал победную раздевалку «бьянконери».

36-летний игрок пропускал матч из-за сильной усталости. Победа над «Болоньей» позволила «Ювентусу» квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон.

 
 
 
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Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

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