Неймар, Мбаппе, Депай, Навас и два игрока «Лилля» – в сборной сезона Лиги 1 по версии Союза футболистов Франции

Союз профессиональных футболистов Франции (UNFP) представил свою версию символической сборной сезона Лиги 1.
В команду попали пять футболистов «ПСЖ», два – из «Лилля», выигравшего чемпионат, два – из «Лиона», по одному – из «Монако» и «Ланса».
Вратарь: Кейлор Навас («ПСЖ»).
Защитники: Рейнилду Мандава («Лилль»), Преснель Кимпембе, Маркиньос (оба – «ПСЖ»), Жонатан Клосс («Ланс»).
Полузащитники: Бенжамен Андре («Лилль»), Лукас Пакета («Лион»), Орельен Тчуамени («Монако»).
Нападающие: Килиан Мбаппе, Неймар (оба – «ПСЖ»), Мемфис Депай («Лион»).
💫𝗔𝗹𝗹-𝗦𝘁𝗮𝗿 𝗟𝗶𝗴𝘂𝗲 𝟭 𝟮𝟬𝟮𝟭/𝟮𝟬𝟮𝟭💫— UNFP (@UNFP) May 23, 2021
Découvrez en exclusivité le casting XXL de votre série préférée ! #TropheesUNFP pic.twitter.com/op7rQ2EFL0
«Лилль» чемпион 10 лет спустя! Вот каким футбол был тогда: «ПСЖ» еще не купили катарцы, «Монако» вылетел, а «Ливерпуль» взял Кэролла