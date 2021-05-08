Неймар, Мбаппе, Депай, Навас и два игрока «Лилля» – в сборной сезона Лиги 1 по версии Союза футболистов Франции

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Союз профессиональных футболистов Франции (UNFP) представил свою версию символической сборной сезона Лиги 1.

В команду попали пять футболистов «ПСЖ», два – из «Лилля», выигравшего чемпионат, два – из «Лиона», по одному – из «Монако» и «Ланса».

ВратарьКейлор Навас («ПСЖ»).

Защитники: Рейнилду Мандава («Лилль»), Преснель Кимпембе, Маркиньос (оба – «ПСЖ»), Жонатан Клосс («Ланс»).

Полузащитники: Бенжамен Андре («Лилль»), Лукас Пакета («Лион»), Орельен Тчуамени («Монако»).

Нападающие: Килиан Мбаппе, Неймар (оба – «ПСЖ»), Мемфис Депай («Лион»).

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