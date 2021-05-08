Слуцкий – судьям: «Надо гордыню убрать и наладить коммуникацию. Вас никто не боится. Не работайте в такой стрессовой профессии, если неустойчивы»

Главный тренер обратился к российским арбитрам.

«В большинстве матчей мы довольны работой арбитров. И шаги председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца вызывают только уважение. Заметно, как он пытается улучшить наш футбол и качество судейства реальными мерами.

Он проделывает огромную работу и в лучшую сторону меняет футбольную индустрию. Уже приняты важные решения по улучшению арбитража, качества работы судей, по работе и составу ЭСК.

Но иногда бывают матчи, когда тренер проживает спорные эпизоды и у него складывается ощущение несправедливости по отношению к его команде. Мы пытаемся это донести.

Есть и другие важные вопросы к судьям. Наш аналитический отдел посчитал, что «Рубин» – третья команда по наименьшему количеству фолов в РПЛ. Мы в тройке тех, кто фолит меньше всех в лиге. Но по количеству желтых карточек, вторых желтых и красных – мы на первом месте. Хотя это показатели прямой корреляции.

Как я понимаю, чем ты меньше фолишь, тем меньше получаешь карточек. Возникает вопрос: почему нам показывается такое огромное неправомерное количество желтых? Многие из них ЭСК потом отменяла.

Что является прямой корреляцией? Количество желтых карточек при том, что мы меньше всех фолим, – это просто так получилось или потому что вы Слуцкого не любите? Объясните мне, пожалуйста, судьи.

Надо все-таки гордыню убрать и как-то наладить коммуникацию. Я обращаюсь к арбитрам: если это общая позиция судей и вы недовольны мной, то вы мне скажите об этом, чтобы я не ходил с протянутой рукой. Вас никто не боится.

Не собираюсь с вами дружить или враждовать, а хочу конструктивного диалога, коммуникации и ответов на конкретные вопросы. А если вы не хотите проявлять минимальное уважение к человеку, то, пожалуйста, аргументируйте свою позицию. Не работайте в такой стрессовой профессии, если психически неустойчивы и не можете воспринимать конструктивную критику.

Если у вас есть вопросы и вы чем-то недовольны, тоже хотите улучшить ситуацию с судейством, то я приглашаю вас на открытый диспут», – сказал Слуцкий.

Слуцкий о судьях: «Обслуживающий персонал» – не оскорбление. У них настолько завышенная самооценка, что не понимают смысла слов?»

Слуцкий почти год воюет с арбитрами РПЛ. Гид по конфликтам и самым жестким речам