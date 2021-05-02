Райола хочет до 20 млн евро комиссионных за продление контракта Доннаруммы. «Милан» не готов столько платить

и вратарь по-прежнему не могут договориться об условиях нового контракта.

Стороны расходятся в вопросе зарплаты: «россонери» предлагают 22-летнему игроку 8 млн евро в год, сторона футболиста хочет 10 млн.

Также не удается достичь согласия по вопросу срока договора: «Милан» хочет подписать контракт на пять лет, агент голкипера Мино Райола настаивает на двух годах.

Еще одним препятствием в переговорах являются запросы Райолы: представитель Доннаруммы хочет получить до 20 млн евро комиссионных, сообщает La Gazzetta dello Sport. Сумма будет зависеть от условий контракта футболиста. «Милан» не хочет столько платить.

Доннарумма провел 36 матчей в нынешнем сезоне Серии А, 12 из них – на ноль. Статистику игрока можно найти здесь.

Мино Райола: «Агенты нужны игрокам и клубам. Это как купить самолет, но не нанять пилота»