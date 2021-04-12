Доннарумма в слезах покинул встречу с ультрас «Милана». Фанаты требовали, чтобы он не играл с «Юве», если не продлит контракт

За несколько часов до вчерашнего матча с «Беневенто» (2:0) ультрас собрались около клубной базы.

Они хотели встречи с вратарем . Игрок вышел к фанатам, и между ними состоялась беседа, в которой были резкие слова.

Ультрас, в частности, потребовали, чтобы Доннарумма не играл с «Ювентусом» 9 мая, если он не продлит контракт к следующей субботе.

Вратарь сказал фанатам, что еще ничего не подписал и сам будет решать вопрос о своем будущем.

Как пишет Corriere della Sera, Доннарумма покинул встречу в слезах.

Ранее сообщалось, что агент Мино Райола запросил у «Милана» для Доннаруммы зарплату 10 млн евро и контракт на 1-2 года.