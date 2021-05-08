Дюпин об армии: «Месяца три вообще не смеялся, когда пришел домой. Не мог понять, куда попал»

Вратарь в «Коммент.Шоу» рассказал, как служил в армии.

– Есть устойчивое выражение: «Кто был в армии, в цирке не смеется». Ты был в армии.

– Кстати, когда я пришел из армии, месяца три, наверное, вообще не смеялся. Первый месяц я вообще не понимал, куда я пришел.

За год круг общения меняется кардинально. Когда приходишь на гражданку, с друзьями встречаешься, они сидят, хохочут, а ты вообще не можешь поймать волну эту. Ты привык, что у тебя там: стройся, иди подметай, еще что-то. А тут просто посидеть поугорать...

Там тоже были такие моменты, но все равно другая обстановка. Месяц не мог понять, куда попал. Потом потихоньку вернулся к этой жизни.

Поэтому в этой поговорке «кто в армии был, тот в цирке не смеется» есть какая-то правда.

– Что самое смешное было в армии? Ты же в ВВС был?

– Да. Дальняя авиация. Но я не летал – только охранял то, на чем летают.

– Стрелял?

– Часто стрелял.

– Залезал, рулил самолетом?

– Залезал, но не в движении. Таких прямо смешных моментов... Все забылось уже.

– Играл в футбол?

– Да. Я никому не сказал, что я вратарь. Меня позвали поиграть за часть. Играли очень редко – я игр 30 за год сыграл. Игр шесть мы сыграли на снегу – укатывался снег.

Я играл опорника, был связующим среди всех – стержень, а вокруг мяско бегало. Забил 30 голов в 20 играх в летнем сезоне, стал лучшим бомбардиром. Со мной хотели подписывать контракт: «Остаешься в армии, ты нас устраиваешь». Я сказал: «Не, я не останусь, устал, что мной командуют. Я не могу так жить», – вспомнил Дюпин.