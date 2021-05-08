Федун о доходах «Спартака» от домашних игр: «Около 1 млрд рублей в доковидный год. По 50-60 млн рублей собирали с премиального матча»

Владелец оценил доходы клуба от проведения домашних матчей.

«Что касается match day – клуб зарабатывает около 1 млрд рублей, если рассматривать доковидный год. Это примерно 25-30%, что достаточно хороший показатель. При премиальных матчах мы собирали по 50-60 млн рублей с матча. Это на уровне российских лиг», – сказал Федун.

Также бизнесмен прокомментировал отчет УЕФА, из которого стало известно, что в был худший показатель доли выручки от продажи билетов в бюджетах клубов среди топ-15 лиг в 2019-м – 7%.

«Если бы не девальвация, которая произошла после этого, доходы были бы больше. Девальвация существенно снизила доходы. На 30% рубль девальвировался, а доходы пересчитываются в евро. В этом вся разница.

Подсчет происходил за 2020 год, когда в Европе зрители еще ходили на матчи, у них посещаемость была выше», – отметил вице-президент «Лукойла».