Луческу о Неймаре: «Хотел купить его в «Шахтер», но Ахметов сказал, что не может платить 15 млн евро за одного игрока»

Главный тренер «Динамо» Киев Мирча Луческу рассказал о том, как в период его работы в клубе рассматривал возможность покупки форварда .

«Мы начали думать о том, чтобы приглашать бразильцев, устраивать с их помощью шоу и заполнять стадион. Президент просто влюбился в бразильцев. Конечно, все делалось очень осторожно, речь шла о еще не списанных игроках. Поначалу трансферы совершались по моей рекомендации, а затем в команду пригласили начальника селекционной службы «Порту».

Тейшейра, , , , Жадсон – все эти покупки были сделаны при мне. И я считаю, что они были лучше тех игроков, которых купили после моего ухода.

Я видел этих парней по телевизору. Также я хотел Неймара, но за него просили 15 миллионов евро. Президент [Ринат Ахметов] сказал, что не может платить 15 миллионов за одного футболиста. Но взгляните, кем Неймар стал», – сказал Луческу в эфире Digisport.