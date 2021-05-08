Томас Цорн: «Тедеско заложил хорошую базу, чтобы «Спартак» стал чемпионом»

Бывший генеральный директор «Спартака» высоко оценил работу на посту главного тренера красно-белых.

– Пути Тедеско и «Спартака» разошлись. Чего бы вы пожелали клубу и тренеру?

– Доменико давно не был дома. Пожелаю ему сейчас провести время с семьей: расслабиться, отдохнуть и ни о чем не думать. Уверен, скоро у него будут предложения из топ-чемпионатов, и тогда он вновь с головой уйдет в работу и станет жить только этим. А сейчас, пока он еще ничего ни с кем не подписал, надо просто отдохнуть.

«Спартаку» желаю, в первую очередь, пробиться в Лигу чемпионов. Желаю найти внутреннюю стабильность и бороться за титул. Думаю, Доменико заложил хорошую базу, чтобы все вышло так, как хотят и болельщики, и руководство, – чтобы команда стала чемпионом, – сказал Цорн.

«Спартак» стал вторым в чемпионате России-2020/21, отстав от «Зенита» на 8 очков.

«Тедеско в перерыве с «Ахматом» всех посадил в угол: «Кто не верит, что отыграемся, уходите с поля». Ребров – о Доменико в «Спартаке»