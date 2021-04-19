Кантона о Зале славы АПЛ: «Все остальные – великие, а я исключительный! Удивился бы, если бы меня не выбрали»

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона прокомментировал свое включение в Зал славы АПЛ.
Француз стал третьим его членом. Ранее туда были избраны Алан Ширер и Тьерри Анри.
«Я очень рад и горжусь этим. Но в то же время я не удивлен. Я удивился бы, если бы меня не выбрали!
Есть около 30 игроков, которых можно было бы выбрать. Я – другое дело. Если нужно выбрать одного, то это я. Все остальные – великие, а я исключительный!
Играть в Англии было моей мечтой. Да все мечтали играть в Премьер-лиге. Мне посчастливилось играть в «Манчестер Юнайтед» с прекрасными игроками, прекрасным тренером и замечательными болельщиками.
Мы выигрывали, и нам это очень нравилось. И это был именно тот футбол, о котором я мечтал, потому что «Манчестер Юнайтед» – клуб, который хочет побеждать, но в хорошем смысле.
Так было cо времен Мэтта Басби, такова идентичность и философия этого клуба», – сказал Кантона.
Кантона – первый из 6 игроков, которые будут включены в Зал по результатам голосования общественности и жюри Премьер-лиги, выбиравших из 23 кандидатов.
Другие 5 новых участников будут объявлены на этой неделе.