Кантона о Зале славы АПЛ: «Все остальные – великие, а я исключительный! Удивился бы, если бы меня не выбрали»

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» прокомментировал свое включение в Зал славы .

Француз стал третьим его членом. Ранее туда были избраны Алан Ширер и Тьерри Анри.

«Я очень рад и горжусь этим. Но в то же время я не удивлен. Я удивился бы, если бы меня не выбрали!

Есть около 30 игроков, которых можно было бы выбрать. Я – другое дело. Если нужно выбрать одного, то это я. Все остальные – великие, а я исключительный!

Играть в Англии было моей мечтой. Да все мечтали играть в Премьер-лиге. Мне посчастливилось играть в «Манчестер Юнайтед» с прекрасными игроками, прекрасным тренером и замечательными болельщиками.

Мы выигрывали, и нам это очень нравилось. И это был именно тот футбол, о котором я мечтал, потому что – клуб, который хочет побеждать, но в хорошем смысле.

Так было cо времен , такова идентичность и философия этого клуба», – сказал Кантона.

Кантона – первый из 6 игроков, которые будут включены в Зал по результатам голосования общественности и жюри Премьер-лиги, выбиравших из 23 кандидатов.

Другие 5 новых участников будут объявлены на этой неделе.