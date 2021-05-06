«Ахмат» о словах Дзюбы: «Персонаж известный, а забить в Грозном ну никак не может»

В «Ахмате» прокомментировали слова форварда «Зенита» Артема Дзюбы о матчах в Грозном.
«Не видим в словах Дзюбы ничего иного, кроме как чего-то личного. Ну, не может человек забить в Грозном. Вроде и голеадор, и персонаж известный, а в Грозном – ну никак.
Да, у нас уважают гостей, в том числе болельщиков приезжих команд, но за свою команду болеют изо всех сил. Если это угнетает форварда – наши сочувствия.
Профессионалы, как правило, приветствуют и уважают болельщиков всех команд и городов», – заявили в пресс-службе грозненцев.
Дзюба забивал «Ахмату» в игре 22-го тура РПЛ, которая прошла в Петербурге. Она завершилась победой «Зенита» со счетом 4:0.
В Грозном форвард забивал в 2011 году – тогда он выступал за «Спартак». Московский клуб победил «Ахмат» со счетом 4:2. В составе «Зенита» Дзюба не забивал грозненскому клубу в гостях ни разу.
Дзюба об игре в Грозном: «Там атмосфера угнетает, враждебно настроены. Когда в микрофон кричат – заводятся моментально»