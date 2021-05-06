Даниэл Карвальо: «Если Газзаев работает так же, как в ЦСКА, в России появился отличный политик»

Бывший игрок ЦСКА Даниэл Карвальо высказался о нынешней деятельности экс-тренера московского клуба .

– Сейчас Газзаев – крупный российский политик. Ты мог такое представить?

– На самом деле, люди из спорта часто идут в политику, взять хотя бы Бразилию. Я тут одно могу сказать, если Газзаев работает так же, как и в ЦСКА, относится к этому серьезно, то в России появился отличный политик.

Он всегда хорошо к нам относился, пытался сделать все, чтобы нам помочь. Если все то же самое он делает в качестве политика, России с ним повезло, – сказал Карвальо.