Миранчук о «Зените»: «Тоже это слышал, удивился. Мне все нравится в «Аталанте»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук прокомментировал информацию о возможном переходе в «Зенит».
– В январе-феврале появилась информация: Алексей Миранчук возвращается в Россию, в «Зенит».
– Я это тоже слышал, удивился.
– То есть ты даже не представляешь этого?
– Мне здесь все нравится, я начинаю получать удовольствие от футбола, от усталости после тренировки, после работы.
Конечно, у меня есть амбиции. Я хочу больше играть, хочу помогать ребятам, давать результат какой-то. Тоже этого очень хочу, я спортсмен, футболист, это у каждого есть внутри.
Но я понял, что здесь надо работать. Терпение – и все придет, все будет хорошо. Я в это верю и смотрю в будущее с позитивом.
– Остаемся в Бергамо?
– Сто процентов, – ответил Миранчук.