Миранчук о «Зените»: «Тоже это слышал, удивился. Мне все нравится в «Аталанте»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук прокомментировал информацию о возможном переходе в .

– В январе-феврале появилась информация: возвращается в Россию, в «Зенит».

– Я это тоже слышал, удивился.

– То есть ты даже не представляешь этого?

– Мне здесь все нравится, я начинаю получать удовольствие от футбола, от усталости после тренировки, после работы.

Конечно, у меня есть амбиции. Я хочу больше играть, хочу помогать ребятам, давать результат какой-то. Тоже этого очень хочу, я спортсмен, футболист, это у каждого есть внутри.

Но я понял, что здесь надо работать. Терпение – и все придет, все будет хорошо. Я в это верю и смотрю в будущее с позитивом.

– Остаемся в Бергамо?

– Сто процентов, – ответил Миранчук.