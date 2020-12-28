Агент Лахтер: «Аталанта» будет продавать Миранчука. Он не нужен клубу, решение принято»

Агент Деннис Лахтер высказался о ситуации, сложившейся вокруг полузащитника «Аталанты» .

«Общаюсь с руководством «Аталанты». Миранчука будут продавать, он клубу не нужен. Решение принято. В это лето? Можно продавать сегодня, а продать через год – был бы спрос, что называется.

Знаком с историей Миранчуков с их первых шагов в футболе, знаю их первого тренера – Александра Воронкова. Он всегда говорил, что Антон сильнее по характеру и талантливее. Но сегодня получилось так, как получилось. Эти ребята всегда играли в тепличных условиях, потому что во всех семинских командах одна концепция: есть те, кто таскает рояль, и есть креативщики, фантазеры, которых освобождали от тяжелой работы. После попадания в другую реальность им становится очень тяжело.

далеко не гранд в Италии, хоть и пытается быть условно пятой серьезной командой в лиге. И если полумертвый Иличич, который весь резанный-перерезанный, который старше на 8 лет, вызывает у тренерского штаба большее доверие, то о чем мы вообще говорим?» – сказал Лахтер.

Миранчук присоединился к «Аталанте» в октябре прошлого года. В этом сезоне он провел 19 матчей в Серии А, в которых забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

С полной статистикой 25-летнего россиянина можно ознакомиться здесь.