Президент «Сочи» поделился мнением о результатах и лучших игроках .

– На ваш взгляд, кто лучший игрок сезона РПЛ?

– Честно, я даже не думал об этом. В «Зените» играет очень много сильных футболистов, но я бы выделил трех молодых игроков: , Хвичу Кварацхелию и .

За ними будущее. Они показывают европейский уровень. У них есть дриблинг, поставленный удар, они способны к нестандартным действиям. Одним словом – неординарные.

Любой спортсмен достигает высокого результата, если он делает вещи, которые неспособны повторить большинство его конкурентов. Многим это просто не дано.

– «Зенит» еще долго будет доминировать в РПЛ?

– Всегда доминирует тот, кто больше этого хочет. Значит, в «Зените» больше всего хотят победить, максимально нацелены на результат. Желание в спорте – это самое важное. Не цифры бюджета, какие-то еще вещи.

Главное – желание. Пример «Лестера», который с небольшим бюджетом выиграл чемпионат и Кубок Англии, это только подчеркивает, – высказался бизнесмен.

«Сочи» впервые сыграет в еврокубках. Как в Европе начинали наши другие немосковские клубы?