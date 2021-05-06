Дзюба о словах, что «Сочи» отдает очки «Зениту»: «Меня это бесит и оскорбляет. Это настолько тупо»

Нападающий отреагировал на разговоры о том, что является фарм-клубом петербуржцев.

– «Сочи» же всегда отдают три очка, это все знают.

– Если честно, меня это так бесит и оскорбляет. Это настолько тупо…

– Это же даже неуважение к тем парням.

– Мы даже между с собой разговариваем. Шли с Соболевым, подкалывали друг друга, хи-хи ха-ха. И он говорит: «Да вам «Сочи» отдают». И шел Заба ( — прим. Sports.ru). Я говорю: «Заба, объясни человеку из прекрасного клуба, что если тебя убирают, то тебе, наоборот, хочется доказать». Поворачивается Заба и откровенно говорит: «Для меня это два самых важных матча в сезоне». Все. Любому игроку, которого убирают из команды, хочется доказать.

Это же глупо. Получается, действительно не понимают. Мы сейчас с «Сочи» играли, уступали 0:1, хотя ничего не предвещало поражение – мы лучше играли в первом тайме. При 0:1 реально закрадывалось: «Ну как их вскрыть?» И тут гениальная подача Ракицкого, Азмун выпрыгивает – и 1:1, гол из ничего.

– А как команда в целом это воспринимает? Рабинер даже в тексте написал: я видел, как «Сочи» 15 минут не атаковал.

– Мы же понимали, что это логично – они перед этим играли на Кубок.

– Три игры за восемь дней.

– Да, то, что они в конце сядут, это читалось. Плюс у них нет такого графика постоянно играть в таком режиме. Привыкаешь. Это психология – ты ведешь у «Зенита» и думаешь: «Сейчас я закроюсь, глядишь, отобьемся, а потом на контре поймаем».

И вот такая ситуация. И два гола из ничего. Сердар забивает голы, и начинаются разговоры. Думаю, для многих это такой удар – три чемпионства, – сказал Дзюба.