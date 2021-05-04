Задача Витории в «Спартаке» – чемпионство на столетие. Массовой продажи игроков не будет (Вячеслав Короткин)

В случае назначения главным тренером «Спартака» должен будет выиграть .

Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин, перед португальцем будет стоять задача завоевать чемпионство в сезоне-2021/22 – к столетнему юбилею московской команды.

В связи с этим «Спартак» не намерен массово продавать ключевых футболистов. Отмечается, что у каждого игрока есть определенная цена, однако единовременно отпускать ряд лидеров клуб не станет – не более двух.

Ранее сообщалось, что Витория привезет в «Спартак» четырех членов штаба, и суммарная зарплата всех тренеров составит 3,5 млн евро.

Директор «Спартака» Мележиков о Витории: «После 16-го числа все узнаете. Пока контракт не подписан»

Кандидат на пост тренера «Спартака» Витория: «Мне нужен клуб с перспективой выигрывать трофеи. Я брал трофеи везде, где тренировал»