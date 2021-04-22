Витория привезет в «Спартак» четырех членов штаба. Суммарная зарплата всех тренеров составит 3,5 млн евро

Теги Спартак премьер-лига Россия Дмитрий Попов Руди Гарсия Руй Витория Паулу Фонсека Доменико Тедеско Спорт-Экспресс Футбол

Стали известны подробности по приглашению «Спартаком» Руя Витории на пост главного тренера.

Как утверждает журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров, с Виторией приедут четыре его помощника: второй тренер, аналитик, тренер вратарей и физиотерапевт. Они суммарно будут зарабатывать сопоставимые со штабом Доменико Тедеско деньги: 3,5 млн евро.

Португалец – кандидатура спортивного директора Дмитрия Попова, которую поддержали не все в совете директоров, но большинство. Отчасти это связано с проблемами двух других кандидатов: Руди Гарсия получил негативные отзывы, он регулярно ссорился с руководством предыдущих клубов. Паулу Фонсека запросил высокую зарплату.

 

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