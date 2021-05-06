Доменико Тедеско: «Все всегда говорят про «Спартак». Смотрел матч «Краснодар» – «Сочи», каждое пятое слово – про нас»

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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался о критике свой адрес, а также о популярности красно-белых.

– Вы сказали много хороших слов на прощание. Но были и люди, которые были недружелюбны к вам. У вас есть что ответить людям, которые пытались вас придушивать за эмоции?

– Нет, я покину Россию с позитивными эмоциями и воспоминаниями. Я горд тем, что стал частью истории. Критика – это часть игры.

Я недавно смотрел матч «Краснодар» – «Сочи». Каждое пятое слово было про «Спартак». Может, это я так понял. Но все всегда говорят про «Спартак».

Поэтому «Спартак» – большой клуб. Мне нравится, что все говорят о нас, выигрываем мы или проигрываем, – сказал Тедеско.

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