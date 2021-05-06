Главный тренер высказался о критике свой адрес, а также о популярности красно-белых.

– Вы сказали много хороших слов на прощание. Но были и люди, которые были недружелюбны к вам. У вас есть что ответить людям, которые пытались вас придушивать за эмоции?

– Нет, я покину Россию с позитивными эмоциями и воспоминаниями. Я горд тем, что стал частью истории. Критика – это часть игры.

Я недавно смотрел матч – . Каждое пятое слово было про «Спартак». Может, это я так понял. Но все всегда говорят про «Спартак».

Поэтому «Спартак» – большой клуб. Мне нравится, что все говорят о нас, выигрываем мы или проигрываем, – сказал Тедеско.