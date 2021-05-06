Дзюба о лимите: «Ни одного русского не поставят при наличии покупки. Придет руководитель и скажет: «Я не понял, где мои 10 млн евро?»

Нападающий порассуждал о лимите на легионеров в российском футболе.

«Когда мистер Луческу, которого я очень уважаю и люблю, назначил меня капитаном, это было смешно – как при живом Данни? Ну, он тогда был травмирован. Луческу говорил: «Ты мой капитан».

И каждый раз, как Данни выходил на замену, я сразу повязку снимал и надевал ему, потому что очень уважал Мигеля. И вообще, та плеяда футболистов – я так с ними сдружился, так их любил. Это футболистищи.

Я до этого не понимал, что такое лимит. Все кричат «лимит-лимит», а приезжают если не второсортные иностранцы, то такие же, как и русские. Но так как его купили за какие-то деньги, его априори будут ставить.

При мне много раз было, когда выпадает какой-то молодой игрок, журналисты спрашивают: «А почему он не играет?» И тренер говорит: «А вы его на тренировках видите?» – «Нет». Поэтому и не играет – типа снизил к себе требования. А как ты проверишь, как он снизил требования?

Это железная логика, и она работает. Ни одного русского парня не поставят при наличии покупки какого-нибудь игрока. Потому что придет условный руководитель и скажет: «Так, я не понял, где мои 10 миллионов евро?» – объяснил Дзюба.

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