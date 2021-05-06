Сергей Семак: «Рад за Дзюбу. Их с Азмуном соперничество украшает и добавляет конкуренции РПЛ»

Главный тренер ответил на вопросы после матча 30-го тура РПЛ с «Тамбовом» (5:1).

– Хочу поздравить команду, болельщиков с окончанием этого сезона, с сегодняшней победой. Несмотря ни на что, сохранили мотивацию и качество игры, смогли победить, победить крупно.

Рад за Артема (Дзюба сделал покер, забив 20 голов сезоне – прим. Sports.ru), который стал лучшим бомбардиром, он в непростой ситуации сумел отыграть тот гандикап, который был между ними с Сердаром (у Азмуна осталось 19 голов – прим. Sports.ru). Такое соперничество только украшает и добавляет конкуренции чемпионату.

Есть сегодня за кого порадоваться и индивидуально, и за командную игру, и за молодежь, из которой сегодня кто-то дебютировал, кто-то в стартовом составе, кто-то получил небольшое количество игрового времени. Рад за ребят, это для них дополнительный стимул расти и прогрессировать.



Хочу поблагодарить , команда, несмотря ни на что, сохраняла мотивацию, я знаю, насколько это сложно. Еще раз хочу их поблагодарить за игру, за те эмоции, с которыми они выходили на каждый матч. Немножко грустно за «Тамбов», за то, что команда прекратила существование. Но ребята молодцы.

– Команда специально играла на Дзюбу, чтобы он побил рекорд?

– Нет, не специально. Появилась возможность догнать Сердара. В каких-то моментах старались играть на тех игроков, которым нужно было забивать, но это абсолютно такие рабочие моменты. Конечно, в таких моментах команда идет навстречу индивидуальным успехам того или иного игрока.



– Отношения Артема Дзюбы с гостевой трибуной могут как-то повлиять на атмосферу внутри команды?

– Нет, абсолютно. Он своей игрой, своим результатом доказывает, что он приносит пользу команде, и это очень-очень важно.



– Как прокомментируете игру Одоевского и его перспективы?

– Посмотрим, вряд ли что-то можно требовать сейчас. Опять же, это первый матч. Для того чтобы почувствовать, посмотреть, оценку будем давать уже потом. В целом, в этом матче молодежь сыграла с настроением, все смотрелись неплохо.



– Почему не привезли в Саранск легионеров?

– Это связано с прошлой выездной игрой. Большинство из них проживает довольно далеко, перелеты занимают много времени. Плюс условия карантина и коронавирусных ограничений.

Когда у нас появилась возможность дать отдохнуть немножко больше, мы это сделали, потому что в прошлом сезоне мы были в сложных ситуациях, учитывая, что игроки проходили карантин вне родных своих стен. Конечно, мы поощрили их за тот профессионализм, который они проявляют, – сказал тренер.

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