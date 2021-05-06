Тухель о поражении в финале Кубка Англии: «Челси» не повезло. Пропустили гол из ничего»

Главный тренер «Челси» прокомментировал поражение от «Лестера» (0:1) в финале Кубка Англии.

«Мы разочарованы, но не разгневаны игрой, которую показали парни.

Думаю, [нашей] игры было достаточно, чтобы выиграть. Сегодня нам не повезло, и мы никогда не скрывали, что везение нужно, чтобы побеждать на таком уровне. Нужны импульс, решения, мелкие детали, рефери.

Мы хорошо оборонялись, хорошо контратаковали, не допустили контратак от одной из лучших контратакующих команд Европы. Наши решения в первом тайме было слишком беспокойными, мы пытались форсировать их.

У Аспиликуэты был серьезный момент, и во втором тайме мы контролировали игру. Мы пропустили гол из ничего. Это фантастический и везучий гол. У нас был момент у Мэйсона, офсайд, который был на грани. Нам сегодня не повезло», – сказал Тухель.

«Лестер» взял Кубок Англии благодаря пушке Тилеманса в девятку. «Челси» сравнял перед свистком, но вмешался ВАР

