Роджерс про победу над «Челси» в Кубке Англии: «Лестер» был лучше. Мы это заслужили»

Теги Челси премьер-лига Англия Кубок Англии Лестер Каспер Шмейхель Брендан Роджерс Юри Тилеманс Футбол

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс подвел итоги финала Кубка Англии с «Челси» (1:0).

«Потрясающее чувство! До приезда в Лестер я не знал, что клуб никогда не выигрывал Кубок Англии – они проиграли в четырех финалах до этого. Так что подарить этот трофей владельцам и болельщикам – нечто особенное. 

Очень горжусь – руководством, игроками, сотрудниками, болельщиками... Прекрасный день для города. Горжусь всеми. Гол Тилеманcа был похож на олдскульный победный гол в Кубке, сэйв Шмейхеля тоже запомнился.

В целом мы были лучшей командой – очень агрессивны, хорошо прессинговали, с мячом от нас всегда исходила угроза. «Челси» – потрясающая команда, поэтому они в финале Лиги чемпионов, но, думаю, мы это заслужили», – сказал Роджерс.

Брендан Роджерс читает про лайф-коучинг и верит в психологию. 10 правил миллиардера помогли «Лестеру» выиграть Кубок Англии

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья