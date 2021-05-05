Роджерс про победу над «Челси» в Кубке Англии: «Лестер» был лучше. Мы это заслужили»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс подвел итоги финала Кубка Англии с (1:0).

«Потрясающее чувство! До приезда в Лестер я не знал, что клуб никогда не выигрывал Кубок Англии – они проиграли в четырех финалах до этого. Так что подарить этот трофей владельцам и болельщикам – нечто особенное.

Очень горжусь – руководством, игроками, сотрудниками, болельщиками... Прекрасный день для города. Горжусь всеми. Гол Тилеманcа был похож на олдскульный победный гол в Кубке, сэйв Шмейхеля тоже запомнился.

В целом мы были лучшей командой – очень агрессивны, хорошо прессинговали, с мячом от нас всегда исходила угроза. «Челси» – потрясающая команда, поэтому они в финале Лиги чемпионов, но, думаю, мы это заслужили», – сказал Роджерс.

Брендан Роджерс читает про лайф-коучинг и верит в психологию. 10 правил миллиардера помогли «Лестеру» выиграть Кубок Англии