Фофана и Чоудури вынесли палестинский флаг после победы «Лестера» в финале Кубка Англии

Теги Челси Кубок Англии происшествия Лестер Политика Хамза Чоудури Уэсли Фофана религия Футбол

«Лестер» обыграл «Челси» (1:0) в финале Кубка Англии.

Празднуя победу, французский защитник Уэсли Фофана и английский хавбек Хамза Чоудури вынесли на поле флаг Палестины. В дальнейшем Чоудури накинул его на плечи в ожидании медали.

В мае произошло крупнейшее с 2014 года обострение палестино-израильского конфликта. Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа накалилась вечером 10 числа.

Около 2 тысяч ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации к вечеру пятницы. Израильтяне отвечают огнем из танковых орудий по палестинским территориям.

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