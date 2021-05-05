Фофана и Чоудури вынесли палестинский флаг после победы «Лестера» в финале Кубка Англии

обыграл (1:0) в финале Кубка Англии.

Празднуя победу, французский защитник и английский хавбек вынесли на поле флаг Палестины. В дальнейшем Чоудури накинул его на плечи в ожидании медали.

Hamza Choudhury et Wesley Fofana pour la Palestine. 🇵🇸 pic.twitter.com/cFuYzpMnH2 — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) May 15, 2021

В мае произошло крупнейшее с 2014 года обострение палестино-израильского конфликта. Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа накалилась вечером 10 числа.

Около 2 тысяч ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации к вечеру пятницы. Израильтяне отвечают огнем из танковых орудий по палестинским территориям.

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