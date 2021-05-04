Артем Дзюба: «Спартак» – раздражитель для «Зенита». В декабре они просто не приехали»

Нападающий поделился впечатлениями от матчей второго круга с (6:1) и (3:1).

«Локомотив» – самый неудобный соперник для нас, но не могу сказать, что это самый большой раздражитель. Раздражитель – это «Спартак». С «Локо» мы часто вничью играем, было обидное поражение в матче за Суперкубок, когда мы выигрывали, но проиграли 2:3. Это была пощечина.

Сейчас снова будет Суперкубок с ними. Постоянные столкновения. Они будут помнить 6:1 долго и захотят отомстить. Нам нужно быть к этому готовыми. Как бы в обраточку не прилетело.

Декабрьский матч со «Спартаком» в Петербурге был одним из самых легких. В первом тайме у нас была тысяча моментов: штанги, перекладины. «Спартак» просто не приехал», – сказал Дзюба в эфире клубного телевидения.