Джикия получил диплом МГОУ и стал магистром физической культуры

Капитан Георгий Джикия получил диплом магистра физической культуры и спорта в Московском государственном областном университете.

« получил диплом МГОУ и стал магистром физической культуры! 👏

Кэп окончил университет в декабре прошлого года, но из-за плотного графика забрал диплом только сейчас. Поздравляем! 💪» – сообщила пресс-служба красно-белых.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FC Spartak Moscow (@fcsm_official)

В этом сезоне Джикия принял участие в 27 матчах . С его статистикой можно ознакомиться здесь.