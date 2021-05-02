Джикия получил диплом МГОУ и стал магистром физической культуры

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Капитан «Спартака» Георгий Джикия получил диплом магистра физической культуры и спорта в Московском государственном областном университете.

«Георгий Джикия получил диплом МГОУ и стал магистром физической культуры! 👏

Кэп окончил университет в декабре прошлого года, но из-за плотного графика забрал диплом только сейчас. Поздравляем! 💪» – сообщила пресс-служба красно-белых.

 
 
 
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Публикация от FC Spartak Moscow (@fcsm_official)

В этом сезоне Джикия принял участие в 27 матчах РПЛ. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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