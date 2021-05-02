Капитан «Спартака» Георгий Джикия получил диплом магистра физической культуры и спорта в Московском государственном областном университете.
«Георгий Джикия получил диплом МГОУ и стал магистром физической культуры! 👏
Кэп окончил университет в декабре прошлого года, но из-за плотного графика забрал диплом только сейчас. Поздравляем! 💪» – сообщила пресс-служба красно-белых.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В этом сезоне Джикия принял участие в 27 матчах РПЛ. С его статистикой можно ознакомиться здесь.