Мбаппе – самый дорогой игрок мира, он стоит 189 млн евро. Холанд – 2-й, Кейн – 3-й (KPMG)

Аудиторская компания KPMG представила рейтинг самых дорогих футболистов мира.

Первую строчку в списке сохранил форвард «ПСЖ» , его цена возросла до 189 миллионов евро. На второе место поднялся нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд (131 млн евро). Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн опустился со второй строчки на третью, его цена – 127 миллионов евро.

Топ-10 самых дорогих игроков мира по версии KPMG:

1. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 189 млн евро;

2. Эрлинг Холанд ( Дортмунд) – 131 млн евро;

3. Харри Кейн («Тоттенхэм») – 127 млн евро;

4. Маркус Рэшфорд ( ) – 121 млн евро;

5. Рахим Стерлинг ( ) – 119 млн евро;

6. Неймар («ПСЖ») – 116 млн евро;

7. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») – 113 млн евро;

8-10. Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд) – 110 млн евро;

8-10. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 110 млн евро;

8-10. Трент Александер-Арнолд ( ) – 110 млн евро.