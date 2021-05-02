Член попечительского совета «Оренбурга» высказался о претензиях к клубу из-за возможной связи с «Зенитом».

«Читаю обвинения – невозможно вообще: «Ржавая вода, туалеты не работают» – полный маразм, ну так же нельзя к людям относиться. Я считаю, что это какой-то специальный накат на наш клуб, хотя мы ни в чем не провинились.

Пишут про какие-то шесть очков, что мы их «Зениту» должны отдать – да вы посмотрите, как мы всегда с ними играем. Мы никогда не проигрывали им в одну калитку – какие к нам претензии? Мы всегда бьемся против любой команды одинаково. Полнейший бред и выдумки.

Наш клуб никогда плохо не выступал, не отдавал очки никому. Если кто-то смелый посчитал так, пусть объяснит свое мнение, покажет, где и кому мы слили.

«Зенит» и «Спартак» два раза обыграл – и что? Получается, «Спартак» им шесть очков отдал? Детский лепет буквально. Люди, просто остановитесь уже, ну вы что делаете?» – заявил Столыпин.

Пускать ли «Оренбург» в РПЛ – решит бюро исполкома РФС. А пока присмотримся к его формальным связям с «Газпромом» и «Зенитом»