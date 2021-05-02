Станислав Черчесов: «На сегодня Акинфеев не готов помочь сборной, ситуация с ним закрыта. Мы созванивались 9 мая»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев не готов играть за национальную команду на чемпионате Европы.

– Максименко вошел в резервный список, Сафонов – в расширенный. Как объясните это решение?

– Матвей, повторю, провел отборочный цикл молодежного чемпионата Европы, но пропустил финальную стадию из-за травмы. Сейчас он начал играть, и пара просчетов у него была. Это касается не только его, но и других вратарей, в том числе и Максименко. Есть определенный цикл, который должны пройти.

Мы последовательны. Нет никаких пристрастий и предубеждений. Чтобы понять голкипера, нужно определенное время. Мы знаем, как поступать.

– Когда у вас состоялся финальный разговор с Акинфеевым?

– 9 мая созванивались. На сегодня Игорь не готов нам помочь, ситуация с ним закрыта. Нормально с ним поговорили, у нас никогда не возникало шероховатостей в отношениях. Никакого двойного дна здесь нет.

– Игроки из резервного списка будут где-то отдельно тренироваться?

– Нет. Важно, чтобы футболист хотя бы на подсознательном уровне был готов, что его могут вызвать.

Ситуация для них недостаточно комфортная и приятная. Сейчас это касается их, раньше касалось других. Должно быть профессиональное отношение к подобному, – сказал Черчесов.

Выбор Черчесова на Евро: нет битвы за заявку в атаке (Смолов помог бы в контригре), игнор Гильерме, хотя есть ошибающийся Сафонов