Комментатор CBS объяснил удаление Ди Марии в матче с «Сити» «латиноамериканским темпераментом». Журналист извинился

Комментатор американского канала CBS Джим Беглин принес извинения за высказывания в адрес полузащитника во время ответного матча 1/2 финала чемпионов с «Манчестер Сити» (0:2).

Комментируя удаление аргентинца за то, что тот наступил на ногу хавбеку «горожан» Фернандиньо при попытке ввести мяч из аута, Беглин сказал следующее: «Это тот самый латиноамериканский темперамент».

Комментатор извинился за высказывание через несколько секунд. Позднее он также объяснился в твиттере.

«Я по ошибке использовал расовый стереотип. Это было неуместно и неприемлемо. Слова имеют большое значение, и я полностью осознаю серьезность того, что я сказал. Я извлеку урок», – высказался Беглин.

CBS пока не прокомментировал произошедшее.