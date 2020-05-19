Кейн готов перейти в «Барселону», но у клуба есть сомнения из-за сложной адаптации англичан в Ла Лиге

намерена летом подписать форварда мирового уровня.

Приоритетная цель каталонцев – из дортмундской «Боруссии», однако сине-гранатовые работают и над другими вариантами.

В «Барсе» вторым кандидатом считается Лаутаро Мартинес из «Интера». Нападающий также интересен клубу, но относительно его кандидатуры нет консенсуса, сообщает Diario Sport.

Сам англичанин готов перейти в «Барселону», и его представители уже общались с людьми из «блауграны».

Однако в «Барселоне» не до конца уверены насчет варианта с Кейном. В частности, у руководителей клуба есть сомнения, связанные с тем, что английские игроки ранее не очень хорошо адаптировались в Испании.