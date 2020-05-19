Кейн готов перейти в «Барселону», но у клуба есть сомнения из-за сложной адаптации англичан в Ла Лиге

«Барселона» намерена летом подписать форварда мирового уровня.
Приоритетная цель каталонцев – Эрлинг Холанд из дортмундской «Боруссии», однако сине-гранатовые работают и над другими вариантами.
В «Барсе» вторым кандидатом считается Лаутаро Мартинес из «Интера». Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн также интересен клубу, но относительно его кандидатуры нет консенсуса, сообщает Diario Sport.
Сам англичанин готов перейти в «Барселону», и его представители уже общались с людьми из «блауграны».
Однако в «Барселоне» не до конца уверены насчет варианта с Кейном. В частности, у руководителей клуба есть сомнения, связанные с тем, что английские игроки ранее не очень хорошо адаптировались в Испании.