«Краснодар» сделал фильм об участии в Лиге чемпионов – «Краснодар». От игры к игре»

«Краснодар» объявил о создании фильма «Краснодар». От игры к игре».

Фильм посвящен первому в истории участию клуба в групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2020/21.

«Эмоции от Лиги чемпионов, собранные в одном фильме. Путь к мечте никогда не бывает простым. Пришло время узнать, каким он бывает на самом деле.

Уже очень скоро на экраны выходит фильм «Краснодар». От игры к игре», а его трейлером вы можете насладиться прямо сейчас», – говорится в заявлении «быков».

«Краснодар» набрал 5 очков и занял третье место в группе E с «Челси», «Севильей» и «Ренном», попав в 1/16 финала Лиги Европы.

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