Талалаев об «Ахмате»: «Можем замахнуться и на «Спартак». Уже отбирали очки у «Зенита» и «Локо»

Главный тренер Андрей Талалаев поделился ожиданиями от домашнего матча 30-го тура со .

«Надеюсь, к матчу со «Спартаком» подойдем во всеоружии. Очень надеемся, что в общую обойму вернется Швец, что Исмаэл немножко отойдет от того повреждения, которое мешает ему играть в полную силу.

Мы все знаем, что для нас в [Чеченской] Республике значит матч со «Спартаком». Соперник борется за Лигу чемпионов — это очень сильный раздражитель. Но мы в этом году отбирали очки и у , и у «Краснодара», и у , поэтому, думаю, можем замахнуться и на «Спартак». Хотя будет очень сложно», — сказал Талалаев.

Матч «Ахмат» — «Спартак» состоится 16 мая. Сегодня в рамках 29-го тура красно-белые играют дома с «Химками».